شكرا لقرائتكم خبر عن 125 محاضراً يناقشون طرق الوقاية من السمنة في مستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم بمستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر ، فعاليات المؤتمر العالمي للاتحاد الفدرالي لجراحة السمنة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والذي يستمر حتى الرابع عشر من شهر مايو 2022 م وتنظمه الجمعية السعودية لطب وجراحات السمنة والجمعية الخليجية لجراحة السمنة والرابطة العربية لجراحة السمنة، وبحضور 125 محاضراً دولياً.

حيث بدأ حفل الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، بعد ذلك ألقى رئيس الاتحاد الفيدرالي العالمي لطب وجراحات السمنة د.خالد ميرزا كلمته التي رحب فيها بالإخوة المتحدثين والمشاركين في المؤتمر، والذي قال أن هذا المؤتمر أتاح فرصاً كبيرة للتباحث العلمي وتبادل الأفكار والرؤى عبر 135 محاضرة وورشتي عمل وندوة مفتوحة ، لطرح مختلف الحلول العلاجية الملائمة للسمنة، بالإضافة إلى المساهمة في رفع مستوى كفاءة الكوادر الطبية من الأطباء والممارسين والأكاديميين الصحيين والمختصين بتشخيص وعلاج أمراض السمنة .

واختتم د. خالد كلمته بتوجيه الشكر للجنة العلمية ، التي بذلت جهداً حثيثاً أثناء التحضير والإعداد لهذا المؤتمر ، كما وجه الشكر لإدارة مستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر على استضافتهم لهذا المؤتمر .

بعدها تحدث رئيس الاتحاد العالمي البروفيسور ليليان عن التقدم الملحوظ الذي شهدته منطقة الخليج العربي ، فيما يتعلق بتحديد وتحسين آليات الوصول إلى العلاجات وخدمات الرعاية الصحية لمرضى السمنة، والجهود المبذولة للتصدي لمخاطر السمنة .

ثم ألقى رئيس المؤتمر واللجنة العلمية الدكتور وليد البخاري كلمته ، التي استهلها بتقديم الشكر لكافة الحضور من داخل وخارج المملكة ، مضيفاً أن هذا المؤتمر يٌعد الأضخم على مستوى الشرق الأوسط ، نظراً للحضور اللافت ومشاركة 125 محاضراً ومتخصصاً لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة ، والتي من أبرزها طرق الوقاية من السمنة، وأحدث الطرق العلاجية لها.

وفي الختام رحب مدير عام مستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر الأستاذ عبدالله التركي بكافة الحضور متمنياً أن تعود مناقشات المؤتمر ومخرجاته بالفائدة على الحضور ، وبما ينعكس إيجاباً على خدمات الرعاية الصحية في المملكة والشرق الأوسط ، مضيفاً أن استضافة مثل هذه المؤتمرات تأتي في إطار المسؤولية العلمية والمجتمعية لمجموعة د.سليمان الحبيب ، خصوصاً وأن المجموعة تُعد من أكبر القطاعات الصحية التي تبنت إقامة وتنظيم المؤتمرات العالمية والبرامج التدريبية والتأهيلية منذ تأسيسها.