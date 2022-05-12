تعليم نجران يطلق مبادرة “الخطاط الصغير”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة بإدارة الإشراف التربوي، قسم الصفوف الأولية، اليوم، مبادرة تستهدف طلاب وطالبات الصفوف الأولية بالمنطقة بعنوان “الخطاط الصغير” وتهدف إلى تجويد وتحسين خطوط الطلاب في الصفوف الأولية.

وتشمل المبادرة التي ينفذها معلمو ومعلمات الصفوف الأولية، بإشراف قسم الصفوف الأولية بإدارة الإشراف، عدداً من المحاور والأهداف التفصيلية، منها تمكين الطلاب من نسخ وكتابة من (20-10) كلمة بشكل صحيح وبما يحقق نص قرائي مكتمل من الناحية اللغوية والنحوية، ومعالجة الأخطاء التي يقع فيها الطلاب في رسم الحروف أثناء الكتابة، وحصر المشكلات التي تواجه الطلاب في الصفوف الأولية ومعالجتها من خلال إقامة دورات تدريبية في تحسين الخط العربي.

وتهدف المبادرة إلى تنمية مهارات طلاب الصفوف الأولية في الخط العربي، وإعداد جيل مُحب للكتابة قادراً على ممارسة مهارات الخط العربي وفنونه، واكتشاف المواهب لدى الطلاب وصقل مهاراتهم الكتابية المختلفة، وتنمية موهبة الخط العربي لديهم بأسلوب سهل.