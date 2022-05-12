الرياضة والأسرة .. فعاليات توعوية بالحدود الشمالية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية
انطلقت أمس أولى فعاليات برنامج الرياضة والأسرة بتنظيم من جمعية لياقة الرياضية بالتعاون مع صحة الحدود الشمالية والعديد من الجهات ذات العلاقة وذلك في حديقة حي الجوهرة بمدينة عرعر
وأبان رئيس مجلس إدارة الجمعية ابتسام فاضل أن البرنامج يهدف إلى توعية وتثقيف أفراد المجتمع لممارسة الرياضة لتصبح نمط حياة وإشراك جميع أفراد الأسرة لممارسة الرياضة الجماعية وتوفير بيئة رياضية ممزوجة بالترفيه.
ويشتمل البرنامج الذي يستمر أربعة أيام على عدة فعاليات وأركان توعوية منها: ركن المسرح والركن الصحي وركن الأنشطة الرياضية وركن الملعب النسائي وركن الطفل .
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