«السويدي» يشارك في اجتماع الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج

الدمام - شريف احمد - شارك الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي المستشار سلطان بن ناصر السويدي اليوم, في اجتماع الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال اجتماعها الثاني من دورتها الخامسة والعشرين, برئاسة معالي رئيس الدورة الحالية للهيئة (دولة الرئاسة) الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحقباني, وذلك بمقر الهيئة بمسقط. وجرى خلال الاجتماع الاطّلاع على سير أعمال اللجان المُكلفة بدراسة الموضوعات الحالية ذات الصلة بإعداد الشباب لثورة المعلومات والتقنيات الرقمية وخيارات الصناعة الخليجية في ظل الثورة الصناعية الرابعة وأزمة المياه العالمية ومخاطر مؤشراتها على الحياة.

محمد يوسف

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