غرفة الرياض تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة المعرفة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

وقعت غرفة الرياض ممثلة بلجنة تقنية المعلومات والاتصالات اتفاقية تعاون مع جامعة المعرفة، تهدف لتعزيز العمل المشترك مما يحقق النفع والفائدة للمجتمع في مجال خدمة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بما يملك الطرفان من خبرات اقتصادية ومعرفية، وقد تم توقيع الاتفاقية يوم الأربعاء 11 مايو على هامش المعرض الدولي للتعليم.

وتتضمن بنود الاتفاقية مشاركة الطرفين في الفعاليات التي تنظمها اللجنة والجامعة في مجال تقنية المعلومات، والتنسيق لعقد لقاءات ممكنة لمشاريع الطلاب والطالبات التقنية مع الشركات التقنية.

كما تقدم الغرفة الدعم التقني والاستشاري من خلال لجنة تقنية المعلومات والاتصالات واللجان التابعة لمساندة برامج التعليم التقنية في الجامعة ومساندة الجامعة حيال التنسيق والمتابعة مع الشركات التقنية لتقديم قائمة بالشركات التقنية المهتمة بتقديم الدعم للتدريب العملي للطلاب والطالبات في المرحلة النهائية.

كما تقوم الغرفة ممثلة باللجنة بالتنسيق مع الجامعة ممثلة بكلية العلوم التطبيقية لبناء مسارات تقنية في مجال (التحول الرقمي، التقنيات الطبية، مشاريع تقنية المعلومات، التدريب التقني، مبادرات أمن المعلومات، المختبرات التقنية) وذلك لتوفير فرص عمل لطلبة قسم علوم الحاسب ونظم المعلومات تتناسب مع متطلبات السوق،

كما تشمل الاتفاقية تعاون الطرفين لعقد الدورات والفعاليات الممكنة لربط الطلاب والطالبات بالشركات التقنية من خلال الغرفة ممثلة بلجنة تقنية المعلومات والاتصالات، مع توفير الخدمات الاستشارية اللازمة من خلال أعضاء هيئة التدريس ذوي الكفاءة في التخصصات التي تحتاجها لجنة تقنية المعلومات والاتصالات.