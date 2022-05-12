اخبار دوليه – نائب بريطاني للفقراء: تعلموا الطهو بدلًا من اللجوء لبنوك الطعام

محمد بن مسعود - الدمام - وُصِف عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين الحاكم لي أندرسون بأنه «منفصل عن الواقع» لقوله إن الناس بحاجة إلى تعلم كيفية الطهي ووضع الميزانية المنزلية «بشكل صحيح»، بدلاً من استخدام بنوك الطعام.

وأدلى أندرسون بهذه التصريحات في مجلس العموم بينما كان يشيد بعمل «بنك طعام حقيقي» في المنطقة التي يمثلها.

وزعم أنه «لم يحدث أن كان هناك هذا الاستخدام الهائل لبنوك الطعام في هذا البلد»، وأشار إلى أن الذين يعرفون كيفية طهي الطعام ووضع ميزانية للمنزل يمكنهم إعداد وجبات بحوالي 30 بنسا (قرشا) في اليوم.

وانتقدت كارين باك، وزيرة العمل والمعاشات في حكومة الظل لحزب العمال المعارض، هذه التصريحات. وقالت إنها «لا تُصدق».

لكن نائبا آخر في البرلمان عن حزب المحافظين هو بريندان كلارك سميث قال إن أندرسون كان «على صواب تماما». وغرد بوضع رابط لمقال يزعم أن تعلم الطهي هو «أحد أفضل الطرق لمحاربة الفقر ومكافحة السمنة».

كما تعرض رئيس مجلس محلي وبلدية في منطقة كينت هو جيريمي كايت لانتقادات بسبب وقوفه لالتقاط صورة وقص شريط عند افتتاح بنك طعام محلي.

ودافع كايت عن نفسه في تصريحات لقناة إل بي سي، قائلا إن الصورة وتقدمه لقص الشريط كانت «بالكامل» فكرة الأشخاص الذين يديرون المركز.