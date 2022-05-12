المرأة شريك رئيسي ضمن برنامج تعداد السعودية 2022 بجـــازان ..

محمد بن مسعود - الدمام - جــازان – فضه عطيف:

استقبل البرنامج التدريبي لتعداد السعودية 2022 بمنطقة جـــازان مئات النساء لعمل باحثة ميدانية بالمنطقة ومحافظاتها وذلك بعد أن اتاحت الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة جازان لهن المشاركة كباحثة ميدانية.

وبدأن المرشحات بمنطقة جازان البرنامج التدريبي لمشروع تعداد السعودية بمسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان والذي يستمر لمدة أربعة أيام.

وأوضح مشرف تعداد السعودية بمنطقة جازان علي الحمدي ان تمكين المرأة في هذه الدورة كأول مشاركة لهن منذ إنطلاق تعداد السعودية وخضعن السيدات للبرنامج التدريبي وذلك لرفع مهاراتهن في عملية عد السكان وكيفية استخدام العنوان الوطني والتأكد من جودة البيانات والحالات المحتملة أثناء عملية العد الفعلي للسكان وكذلك طريقة تقسيم وإسناد مناطق الباحثين.

وأكدت الهيئة العامة للإحصاء ان مخرجات ⁧‫تعداد السعودية 2022‬⁩ ستساهم بشكل كبير في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة مثل النقل والتعليم والإسكان والرعاية الصحية وغيرها.

واشارت الإحصاء أن مخرجات التعداد من بيانات إحصائية تفصيلية ستكون أساسا ومرجعا لصناع القرار في تخطيط وتطوير الخدمات العامة مثل النقل والمدارس والطرق والإسكان والرعاية الصحية.

وذكرت الهيئة ان نتائج التعداد تستخدم من قبل صناع القرار في الجهات الحكومية من خلال بيانات التعداد من أجل تطوير السياسات الخاصة بالعمل والتدريب والإسكان والاستثمار وتخطيط وتطوير الخدمات العامة والبرامج التنموية، وتطوير المخططات العمرانية للمدن، وتوزيع الميزانيات بين المناطق الإدارية حسب الاحتياج.