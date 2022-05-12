أمريكا : الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بشأن الحرب في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة حول الحرب المستمرة لأكثر من شهرين ونصف في أوكرانيا.

وأوضح أن استخدام روسيا للصواريخ فرط الصوتية يجعل من الصعب توقع إمكانية استخدامها للسلاح النووي.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لا يزال لديه المزيد من الخيارات كشن هجمات سيبرانية أو هجمات كيميائية، لكن هذا لا يعني أنه سيستخدم أسلحة نووية خلال حربه غير المبررة على أوكرانيا.

وكشفت مديرة الاستخبارات الأمريكية، أن بوتن سيفرض على الأرجح الأحكام العرفية في روسيا لدعم المجهود الحربي، مؤكدة أنه يعول على تراجع عزيمة الغرب في تقديم الدعم العسكري والمالي لكييف.

فيما أكد مسؤول كبير في البنتاجون، أن الهجمات الروسية على دونباس وجنوب أوكرانيا متأخرة أسبوعين عن الموعد المحدد.

من ناحيته أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أن أوروبا فرضت عقوبات على روسيا مع استمرار تقديم المساعدات لأوكرانيا، وأنها تعمل لتحقيق وقف إطلاق نار في أوكرانيا وإطلاق مفاوضات جادة بين موسكو وكييف.