سحب رعدية ممطرة على نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات ( خباش ، وبدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة).

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.