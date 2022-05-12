تعرّف على أسعار الذهب في المملكة اليوم.. عيار 21 يستقر مؤقتاً

محمد بن مسعود - الدمام - تراجعت أسعار الذهب في المملكة، اليوم، بعد أن شهدت ارتفاعات خلال الأيام الماضية، ليستقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 233.53 ريالا.

في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 مبلغ 204.90 ريالاً، ووصل جرام الذهب عيار 21 إلى سعر 195.59 ريالا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مبلغ 167.65 ريالا، وبلغت أوقية الذهب سعر 6952.50 ريالا/ 1854 دولارا، أما الجنيه الذهب عيار 21 فاستقر سعره عند 1564.70 ريالا/ 417.25 دولارا.

وعالميا، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية، اليوم، وبلغ نسبة 0.8% إلى 1852.65 دولار للأوقية، فيما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% عند التسوية لتصل إلى 1853.70دولار، في ظل تراجع الدولار الذي انخفض مؤشره بنسبة 0.1%، بعدما ارتفع في بداية التداول، عقب صدور بيانات التضخم.

ومن أبرز أسباب ارتفاع سعر الذهب اليوم، صدور بيانات أظهرت تباطؤ حادا في نمو أسعار المستهلكين الأميركيين، إذ تراجعت أسعار البنزين عن المستويات المرتفعة القياسية، مما يشير إلى أن التضخم قد بلغ ذروته على الأرجح.

وعلقت وزارة العمل الأمريكية، موضحة أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3% الشهر الماضي، وهو أقل ارتفاع منذ أغسطس من العام الماضي 2021، بينما سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة 8.3% في أبريل الماضي، على أساس سنوي، قرب أعلى مستوياته في 40 عامًا.