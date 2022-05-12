إغلاق عام في كوريا الشمالية بعد تسجيل أول إصابة بـ”كورونا”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أمر رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون بفرض حالة من الإغلاق العام، بعد تسجيل أول إصابة بكورونا.

وكانت السلطات الصحية في بيونج يانج، أعلنت رسميا تسجيل أول إصابة بكورونا في البلاد.

وبعد الإعلان عن تسجيل أول إصابة بالفيروس، تعهد كيم بالعمل على مواجهة الجائحة من خلال تطبيق نظام حجر صحّي طارئ إلى أقصى درجة، مؤكدًا أن الهدف هو القضاء على جذور الوباء في أقصر فترة زمنية ممكنة.

وحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، فقد أكد الرئيس الكوري أن بلاده تستطيع بوعي شعبها وتكاتفه القضاء على الفيروس، بالمحافظة على تطبيق الحجر الصحي ومساعدة السلطات في إنجاح حالة الطوارئ.

فيما وصفت وسائل إعلام محلية، حالة الإصابة المعلن عنها بأنها حادثة طوارئ وطنية خطيرة.

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في الوقت نفسه أعلنت كوريا الجنوبية، أنها تعرض على جارتها الشمالية مساعدتها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.