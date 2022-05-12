تعرّف على مواصفات الرصاصة التي تم إطلاقها على “شيرين أبو عاقلة”

محمد بن مسعود - الدمام - تواصلت العديد من جهات التحقيق منذ أمس الأربعاء، للكشف عن ملابسات مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وكشفت صحيفة هآرتس العبرية، نقلاً عن تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة كانت على بعد 150 مترًا من القوات الإسرائيلية لحظة استهدافها.

وتابعت الصحيفة أن الرصاصة التي أصابت شيرين كانت من عيار 5.56 ملم، وأطلقت من بندقية طراز M16.

وقالت الصحيفة إن التحقيق “أظهر أن جنود وحدة دوفديفان (وحدة عسكرية خاصة) أطلقوا بضع عشرات من الرصاصات خلال الغارة في جنين.

وكشف معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية، خلال مؤتمر صحفي، عن إصابة أبو عاقلة برصاصة متفجرة اخترقت رأسها وأدت لارتقائها على الفور.

وأكد المعهد أن الرصاصة التي أصابت أبو عاقلة كانت قاتلة مباشرة، وتسببت بتهتك واسع للدماغ والجمجمة، مشيرًا إلى أن السلاح المستخدم من نوع سريع جداً.

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وأضاف أنه تم التحفظ على مقذوف مشوه وتتم الآن دراسته مخبريًا، لإيجاد أي أدلة يمكن ربطها بالجهة المسؤولة عن مقتلها.

ونقل مدير مكتب قناة الجزيرة في فلسطين، عن شهود عيان، أن عملية إطلاق النيران من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على شيرين أبو عاقلة كانت متعمدة، وأن الرصاصة أصابتها أسفل الأذن في منطقة لا تغطيها الخوذة التي كانت ترتديها، وتوفيت بعد دقائق.