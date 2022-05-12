رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظات الرايس وينبع وينبع النخل تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة. وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها ارتفاعا للأمواج وتدنيا في مدى الرؤية ، تبدأ الساعة ال ٩ صباحا وتستمر حتى الساعة الـ ٧ مساءً .

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