كوريا الشمالية تؤكد رصد أول إصابة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الخميس رصد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها ستطبق أقصى نظام طوارئ لمكافحة الفيروس.

وخلصت السلطات إلى أن عينات تم جمعها من مرضى يعانون من الحمى يوم الأحد في بيونج يانج جاءت مطابقة لمتحور أوميكرون، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المحددة لعدد الأشخاص المصابين.

وأمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بفرض إجراءات إغلاق عام على المستوى الوطني بعدما سجلت بلاده أول إصابة بالفيروس.