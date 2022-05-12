وزارة الخارجية تدين بشدة الهجوم الإرهابي الغادر على نقطة أمنية بشمال سيناء في مصر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات
أدانت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر على نقطة أمنية بشمال سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، والذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من جنود القوات الأمنية.
وجددت الوزارة دعم المملكة التام لجمهورية مصر في جهودها المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة وتجفيف منابع تمويله، مؤكدةً وقوف المملكة مع حكومة وشعب مصر أمام كل التنظيمات الإرهابية التي تحاول النيل من مكتسبات ومقدرات مصر الشقيقة.
وأعربت وزارة الخارجية عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين، ولشعب جمهورية مصر الشقيق دوام الأمن والاستقرار.
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