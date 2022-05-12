دراسة لقياس واقع السلم المجتمعي - #عاجل

وتقدر مساحة منطقة عسير بنحو (80.000) كيلو متر مربع بتعداد سكاني 1.884.000 نسمة، وتمتد من حدود الدرب والشقيق وبيش (منطقة جازان) في الجنوب الغربي إلى حدود اليمن في الجنوب الشرقي، ومن حدود وادي الدواسر (منطقة الرياض) في الشمال إلى رنيه (منطقة مكة المكرمة) إلى غامد وزهران (منطقة الباحة) إلى منطقة مكة المكرمة في السهل الساحلي التابع للقنفذة، كما تحدها من الشرق إمارة منطقة نجران، ومن الغرب محافظة القنفذة وجزء من ساحل البحر الأحمر.
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