دراسة لقياس واقع السلم المجتمعي - #عاجل

تسعى هيئة تطوير منطقة عسير للوصول إلى دراسة تعنى بقياس واقع السلم المجتمعي وتأثيره في منطقة عسير ومهدداته وأبرز مظاهر غيابه، بالمواءمة مع إستراتيجية منطقة عسير، والعمل على رسم الصورة المثالية لواقع المجتمع وترابطه وما ينبغي أن يكون عليه، وردم الفجوة من خلال اقتراح حزمة من المبادرات المبنية على الاحتياج، ومتوائمة مع التركيبة الاجتماعية والقبلية لمنطقة عسير.

وتقدر مساحة منطقة عسير بنحو (80.000) كيلو متر مربع بتعداد سكاني 1.884.000 نسمة، وتمتد من حدود الدرب والشقيق وبيش (منطقة جازان) في الجنوب الغربي إلى حدود اليمن في الجنوب الشرقي، ومن حدود وادي الدواسر (منطقة الرياض) في الشمال إلى رنيه (منطقة مكة المكرمة) إلى غامد وزهران (منطقة الباحة) إلى منطقة مكة المكرمة في السهل الساحلي التابع للقنفذة، كما تحدها من الشرق إمارة منطقة نجران، ومن الغرب محافظة القنفذة وجزء من ساحل البحر الأحمر.