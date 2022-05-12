كوريا الشمالية تسجّل أول إصابة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_أ ف ب

أكّدت كوريا الشمالية أمس الخميس تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد، في حالة وصفتها وسائل الإعلام الحكومية بأنّها “حادثة طوارئ وطنية خطرة”.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إنّ الإصابة “تتوافق مع” أوميكرون، وهي نسخة متحوّرة من فيروس كورونا تمتاز بقدرتها العالية على التفشّي.

وتعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بالسيطرة على الجائحة، بعد الإعلان مباشرة عن تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد.