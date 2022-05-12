هل يمكن استخراج رخصة قيادة لشخص فقد إحدى عينيه؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضحت الإدارة العامة للمرور، مدى إمكانية استخراج رخصة قيادة لشخص فقد إحدى عينيه.

وبيّن “المرور” أنه يشترط لاستخراج رخصة قيادة مركبة، السلامة من الأمراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بقيادتها، وذلك من خلال اجتياز الفحص الطبي.

وجاء توضيح “المرور” ردًا على استفسار من أحد الأشخاص حول إمكانية استخراج رخصة قيادة لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة فقد إحدى عينيه لكن النظر بالعين الأخرى جيد.