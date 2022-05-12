“متلازمة الإجهاد”.. “الصحة” تقدم نصائح طبية للتخلص منها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قدمت وزارة الصحة، عددًا من النصائح الطبية حول ألم قصبة الساق المعروف بـ”متلازمة الإجهاد”، والتي تحدث بسبب تغير الأنشطة الحركية.

وأوضحت الوزارة أن متلازمة الإجهاد تحدث للأشخاص الذين تغير أو زاد لديهم الروتين الحركي، فتجهد العضلات بسبب زيادة النشاط والتمارين الرياضية.

ونصحت بممارسة العلاج الطبيعي للتخلص من ألم قصبة الساق المتمثل في عمل تمارين إطالة لعضلات قصبة الساق مع استشارة أخصائي العلاج الطبيعي، مثل الجلوس في وضعية السجود والأقدام في وضع مستقيم باتجاه الخلف والثبات من 15 – 30 ثانية وتكرار العملية من 3 – 5 مرات لاستطالة العضلة.

وأشارت إلى إمكانية استخدام حزام مقاومة أو وزن مناسب، وسحب القدم للخلف والأمام، ومقاومة الوزن من 10 إلى 15 عدة وتكرار العملية من 3 – 5 مرات يوميًا لتقوية العضلة.