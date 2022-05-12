رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في مركز عمليات الدرعية المشترك برئاسة هيئة الأركان العامة أمس الثلاثاء، معالي قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا، الذي يزور المملكة حاليًا.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم علاقات التعاون العسكري، والتأكيد على علاقات الشراكة والتعاون الممتدة بين القوات المسلحة لكلا البلدين، والإشادة بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
حضر اللقاء مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري ، وعدد من كبار الضباط في القوات المسلحة ،كما حضره من الجانب الأمريكي الملحق العسكري الأمريكي في الرياض اللواء توماس كريمنيس، والوفد المرافق لمعالي قائد القيادة المركزية الأمريكية.
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