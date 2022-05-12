شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 20 مبنى آيلا للسقوط في الخبر.. وحصر 5 «خطرة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية محافظة الخبر 20 مبنى آيلًا للسقوط، تشكل خطرًا على السكان والمارة، وتُعد تشويهًا للمشهد الحضري بالمدينة، إضافةً إلى خطرها المتمثل في إزعاج السكان وتهديد لصحتهم؛ كونها مصدرًا لانتشار الحشرات والقوارض، ومصدرًا للتلوث بسبب تجمع النفايات والمخلفات.

رفع محاضر

وقال رئيس البلدية م. مشعل الحربي لـ«اليوم» إنه تمت إزالة 20 مبنى خلال الـ8 أشهر الماضية، ورفع محاضر لإزالة 5 مبانٍ خلال الفترة القادمة، وإن ذلك يأتي ضمن جهود البلدية في تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري.

حصر الأعداد

وأكد أن إجراءات الإزالة تبدأ بحصر أعداد المباني المهجورة والآيلة للسقوط، ثم توجيه إنذارات لأصحابها بإزالتها، وتصحيح أوضاعها، قبل أن يتم إزالتها فعليًا، مضيفًا: يتم تنفيذ هذه الحملة بمشاركة من إمارة المنطقة الشرقية، والدفاع المدني، ومديرية المياه، وشركتي الكهرباء والاتصالات، ووضع إشعارات على المباني، تمهيدًا لإزالتها.

حيوانات وحشرات

وتأتي هذه الحملة في ظل رصد مبانٍ مهجورة وأخرى آيلة للسقوط متوزعة بمواقع مختلفة داخل الأحياء محدودة الدخل في الخبر والدمام، تحولت معظمها لأوكار يرتادها أصحاب الجرائم، والعمالة المخالفة، وأصبحت مصدرًا للتلوث، وبيئة حاضنة للحيوانات الضالة والحشرات والقوارض ومكانا لتجميع النفايات والمخلفات.

معوقات وإشكاليات

وباتت هذه المباني ترفع راية التشوه البصري والإهمال الحضري، والتي لا تزال صامدة في وجه الزمن منذ سنوات رغم تساقط أجزاء منها، ورغم محاولات أمانة المنطقة الشرقية في إزالة الكثير منها، إلا أن هذه المحاولات تصطدم بالفشل أحيانًا، نتيجة وجود معوقات وإشكاليات متعلقة بجهات خدمية أخرى.