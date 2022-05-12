شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية دعم علاقات التعاون العسكري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم علاقات التعاون العسكري، والتأكيد على علاقات الشراكة والتعاون الممتدة بين القوات المسلحة لكلا البلدين، والإشادة بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

حضر اللقاء مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري ، وعدد من كبار الضباط في القوات المسلحة ،كما حضره من الجانب الأمريكي الملحق العسكري الأمريكي في الرياض اللواء توماس كريمنيس، والوفد المرافق لمعالي قائد القيادة المركزية الأمريكية.