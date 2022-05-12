شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية رئيسا لـ «هيئة تطوير الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر أمر سامٍ كريم بتشكيل مجلس إدارة لتطوير محافظة الأحساء، وذلك بناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بإنشاء الهيئة، المبني على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

تشكيل المجلس

جاء المجلس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، وعضوية كلٍ من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، وصاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد نائب وزير السياحة للإستراتيجية والاستثمار، والمستشار في الديوان الملكي م. إبراهيم السلطان، ونائب وزير الثقافة حامد فايز، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة م. منصور المشيطي، إضافةً إلى ممثل من وزارة الطاقة.

إمكانات كبيرة

يشار إلى أن هيئة تطوير محافظة الأحساء ستعمل على تعزيز الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تتميز بها المحافظة، وتنمية المكونات الطبيعية والسياحية والتراثية والثقافية التي تزخر بها، والمساهمة في إيجاد بيئة تنموية متوازنة ومستدامة، تدعم اقتصاد المحافظة، وتعزز التطوير والتحديث والتنوع.

موقع إستراتيجي

وتتميز الأحساء بموقع إستراتيجي لوجستي مهم، وبأنها أكبر واحة زراعية على مستوى المملكة والعالم، وتضم ثروة زراعية كبيرة إضافة إلى قرابة 3 ملايين نخلة تنتج نحو 120 ألف طن من التمور سنوياً، فضلاً عن موروثها التاريخي والثقافي مثل ميناء العقير الذي يعد من المواقع التاريخية ‏الهامة في المملكة وأول ميناء بحري فيها.

مواقع أثرية

وتضم واحة الأحساء مجموعة مواقع أثرية، تتمثل في الحصون التاريخية المتبقية والجوامع والينابيع والقنوات المائية، التي تم تسجيلها في منظمة اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي.

تعزيز الاستفادة من الإمكانات الكبيرة بالمحافظة

تنمية المكونات الطبيعية والسياحية والتراثية والثقافية