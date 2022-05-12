شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل الخبرات والتقنيات مع «ناسا» في قطاع الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وفد برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء م. عبدالله السواحة، مركز كينيدي للفضاء، التابع لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، وكان في استقباله، المدير المساعد لمركز كينيدي للفضاء برتن سمرفيلد؛ لبحث فرص الاستثمار في إنشاء وإدارة الموانئ الفضائية.

وتأتي زيارة الوزير السواحة للولايات المتحدة الأمريكية؛ لتعزيز العلاقات المشتركة وتبادل أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال استكشاف الفضاء والتكنولوجيا والصناعات المرتبطة به، وبحث سبل تعزيز الابتكار والمشاريع الرائدة، ونقل التقنيات المتطورة وتوطينها في قطاع الفضاء. وقام الوفد بجولة تفقدية في جميع أنحاء المركز، واطلع على جهود ونشاطات وكالة الفضاء الأمريكية في استكشاف الفضاء والمهمات الحالية الجارية.

رافق رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في زيارته، كلٌّ من الرئيس التنفيذي المكلَّف للهيئة السعودية للفضاء د. محمد التميمي، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية معالي د. منير الدسوقي.