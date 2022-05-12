شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق أفضل التقنيات الحديثة لتعزيز تكامل قطاعات النقل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حرصت منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، طيلة السنوات الماضية، وسعت بخطوات متسارعة، نحو تطبيق أفضل التقنيات الحديثة، والارتقاء بالخدمات المقدمة كافة، وتعزيز التكامل في مختلف قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ ما أثمر عن تحقيق القطاع عددا من المنجزات.

ومن أهم المنجزات التي شهدتها المنظومة، هو إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي من مستهدفاتها تبنِّي عدد من التقنيات الحديثة واستشراف المستقبل، الأمر الذي سيعود نفعه على اقتصاد الوطن، ويجعل المملكة مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث، إذْ تتضمن الإستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى لتبنِّي تطبيق أفضل التقنيات الحديثة، ومن ضمن تلك التقنيات: الطائرات بدون طيار، السيارات الكهربائية، والسيارات ذاتية القيادة.