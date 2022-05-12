شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة خطة عمل برنامج الجاذبية البصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، والمستشار العام لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيهاب الحشاني، خطة عمل البرنامج المتعلق بالجاذبية البصرية، ضمن خطة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري خلال الفترة القادمة، بحضور عدد من الوكلاء ومدراء الإدارات في كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانة، وذلك بمقر الأمانة.

وأكد الحشاني على أهمية وجود التشريعات لتمكن من تنفيذ مراحل البرنامج واختصار المدة الزمنية للإنجاز، بالإضافة إلى الأخذ بالتجارب الناجحة. فيما بين م. الجبير، أن الأمانة تشارك مع الوفد الوزاري لوضع خطة تعالج الأخطاء إن وجدت، سواء المعمارية أو تخطيط الشوارع بهدف وضع الحلول لها وتلافيها مستقبلا.

وشهد اللقاء استعراض خطة معالجة المشهد الحضري للفترة القادمة - بمشيئة الله -، لمناقشة أبرز وأهم عناصر خطة البرنامج التي تتمحور في الأعمال المتعلقة بالجاذبية البصرية في الفترة القادمة، ومراحل تنفيذ خطط الأمانات، بالإضافة إلى تشكيل 5 فرق عمل لـ 5 مجموعات جغرافية لتتبادل المعرفة.

ولفت الحشاني إلى أهمية الوقوف على آلية توحيد الخطط من قبل الأمانات للوصول إلى خطة وطنية موحدة ستتضمن التشريعات المهمة، منوها إلى دور هذه الاجتماعات في توضيح خطط أمانات المناطق والاقتراحات والحلول بهدف التطوير والتحول في القطاع البلدي للأفضل، مؤكدا على جاهزية الوزارة لدعم الأمانات وخططها في هذا الشأن وتذليل الصعوبات وإيجاد الممكنات لتحقيق المستهدفات، نظرا لأهمية هذا البرنامج.