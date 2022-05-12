شكرا لقرائتكم خبر عن توعية صحية لرفع الوعي الغذائي بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم قسم التغذية بمستشفى القطيف المركزي أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، فعالية توعوية بعنوان «حساسية الغذاء» بمبنى العيادات الخارجية، بهدف رفع مستوى الوعي الغذائي لدى أفراد المجتمع.

ومن جانب آخر، أعلن بنك الدم بالمستشفى عن حملة للتبرع بالدم تحت شعار «ومن أحياها 10» بالتعاون مع نادي الخليج وجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية، بمقر نادي الخليج لمدة 3 أيام للرجال والنساء.

وكان قسم التثقيف الصحي والتوعية الصحية بالمراكز الصحية بالقطيف، استهدف الأماكن العامة تزامنا مع يوم الصحة العالمي، بعمل فحوصات الضغط، والسكر ومؤشر كتلة الجسم لاستكشاف الحالات التي تتطلب تحويلا للمراكز الصحية بمشاركة ممرضات متطوعات من المراكز الصحية.