شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية 2022.. اكتمال المحور الشمالي لـ«الدائري الداخلي» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أمانة محافظة الأحساء ممثلة في وكالة المشاريع، 30 % من مشروع تحسين وتطوير محور طريق الملك عبدالله الواقع شمال مدينة المبرز، ومن المتوقع اكتماله خلال الربع الرابع من العام الجاري 2022، وفتح الخدمة لسالكي الطريق.

أنسنة المدن

وأشار المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل، إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ «أعمال السفلتة، إنشاء الأرصفة، مضامير مشاة ومسارات خاصة للدراجات الهوائية»، إضافة إلى أعمال التشجير والإنارة، مبينا أن طول المشروع يُقدر بـ 3 كيلو مترات و 4 مسارات لكل اتجاه، مطابقة لمعايير أنسنة المدن.

تخفيف الضغط

وذكر أن مشروع الطريق الدائري الداخلي لمدينة المبرز يُعد من أهم المشاريع، التي ستُسهم في انسيابية الحركة المرورية من شمال الأحساء إلى جنوبها والعكس، كما يعتبر مشروع الطريق بديلا عن الطرق المحورية القائمة لهذه المنطقة، ويبلغ طوله بعد التطوير «9 كيلو مترات طولية تقريبا»، وعرضه 40 مترا، فيما تُعد شبكة الطرق الجديدة، خاصة الطريق الدائري الداخلي بالمبرز أحد العوامل المهمة في تنمية وتطوير المناطق غير المطورة خارج المدينة بما يُسهم في تخفيف الضغط المروري على وسط المدينة القديمة، الذي يعتبر قلب مدينة المبرز حاليا.

طرق حديثة

ويستهدف المشروع تعزيز النواحي السياحية بخدمة وسط المدينة الأثري ومن بينها قصر صاهود، وربط محاور النقل الرئيسية للأحساء بعضها ببعض، وتفعيل ربط طريق الملك عبدالله الدائري «الضلع الشرقي»، والضلع الغربي بواسطة امتداد طريق مكة شمالا بعرض 40 مترا وامتداد طريق الملك سعود بعرض 40 مترا، كما يعمل على توفير حركة مرور مرنة وآمنة لسكان وزوار وسط المدينة بواسطة شبكة طرق حديثة تلائم الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية، ويُسهم في دعم الربط بين المدينة والبلدات الشرقية بتوفير حركة مرور سلسة للمركبات القادمة في اتجاه وسط المدينة أو المغادرة في اتجاه البلدات الشرقية.