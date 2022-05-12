شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال إصلاح وتوسعة طريق الجبيل - الظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت أعمال إصلاح وتوسعة طريق الجبيل - الظهران ابتداء من جسر صفوى وحتى جسر النابية الثاني على 4 مراحل، وبدأ تنفيذ الإصلاحات والعمل في الطريق بحسب ما خطط له أمس الأول، ووضع مقاول النقل الصبات الخرسانية والبلاستيكية، والعلامات واللوحات الإرشادية ولافتات السلامة المرورية.

وأوضح فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، أن العمل مقسم على أربع مراحل، المرحلة الأولى تكون ابتداء من بعد جسر صفوى حتى بعد جسر الأوجام، بطول يصل إلى 5 كيلومترات، على أن يتم إغلاق كلي للطريق وتحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة، وإغلاق الإشارة المرورية أسفل الجسر والطريق البديل للقادم من الدمام الدوران من أعلى جسر صفوى.

وبين أن المرحلة الثانية تكون ابتداء من بعد جسر الأوجام حتى قبل جسر الجش، بطول 4 كيلومترات على أن يتم إغلاق كلي للطريق وتحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة. أما المرحلة الثالثة فتكون بطول جسر الجش على أن يتم إغلاق كلي للطريق وتحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة، ويتم تغيير مسار الشاحنات إلى طريق الخدمة الخارجي وذلك من جسر الجش إلى جسر النابية الثاني، وعلى القادمين من الجش متجهين إلى الدمام الدوران من أسفل جسر الأوجام.

وأشار إلى أن المرحلة الرابعة تبدأ من بعد جسر الجش حتى جسر النابية الثاني، بطول 2 كيلومتر، حيث سيكون العمل بإغلاق جزئي لمسارين وإتاحة الحركة على مسارين، ويتم تغيير مسار الشاحنات إلى طريق الخدمة الخارجي، وذلك من جسر الجش إلى جسر النابية. وأكد الفرع أن أعمال إصلاح وتوسعة طريق الجبيل - الظهران، سوف تسهم في خدمة مرتادي الطريق، ورفع مستوى السلامة، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية عندما تعود حركة المرور إلى طبيعتها.