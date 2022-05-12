شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 منشآت وإنذار 5 بأكبر مجمعات الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‫أغلقت بلدية الظهران خلال حملة تفتيشية بأكبر المجمعات التجارية بالمنطقة الشرقية، 3 منشآت، ووجهت 5 إنذارات لمنشآت أخرى، بسبب مخالفتها وعدم تقيدها بأنظمة وتعليمات البلدية.

وتنوعت المخالفات المضبوطة خلال الحملة التي جرت بالتعاون مع مكتب العمل، بين غياب التراخي، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة المادة 39 من نظام العمل، وعدم التقيد بأنظمة الإقامة والعمل.

وتم ضبط فرد يعمل في منشأة تجارية بما يخالف المهنة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقة وبحق صاحب العمل وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المتبعة، كما تم رصد بعض المخالفات في نظافة المطاعم أيضا وعدم صلاحية الأسطح لتهيئة الطعام.

وهدفت الجولة، التي شملت 16 منشأة تجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وصلاحية الأطعمة.