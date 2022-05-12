شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: دعم مسيرة التنمية في الأحساء «ضرورة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أهمية محافظة الأحساء وضرورة تلمّس احتياجات أهاليها، والعمل على دعم مسيرة التنمية فيها، تحقيقاً لتطلعات القيادة «يحفظها الله»، وذلك خلال استقباله، في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه محافظاً لمحافظة الأحساء.

وهنَّأ سمو أمير المنطقة الشرقية، سمو المحافظ، على الثقة الملكية بتعيينه في منصبه، سائلاً الله له التوفيق والنجاح.

من جهته، رفع سمو محافظ الأحساء الشكر والعرفان لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته السديدة، مؤكدًا أنه سيبذل كل الجهود لخدمة أهالي الأحساء.