شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مراحل لإدارة حشود «حج 43» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الحج والعمرة إنها اعتمدت 4 مراحل لإنجاح إدارة الحشود خلال موسم حج العام الجاري 1443هـ، وذلك بعد أن تقرر رفع عدد ضيوف الرحمن إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وفقا للحصص المخصصة للدول، بنسبة 1 - 1000 من عدد السكان، مع الأخذ بالتوصيات الصحية وحرص المملكة على سلامة الحجاج وزوار الحرمين الشريفين.

وأوضحت الوزارة أنها جهزت خططا فاعلة في التعامل مع الحشود البشرية، لتحقيق أقصى درجات السلامة بدءا من «التخطيط» عبر قيادة أمن الحج، «مركز القيادة والسيطرة»، وثانيا: التكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من خلال إعداد الخطط التشغيلية لتفويج الحجاج والإشراف المباشر على تنفيذها والتحكم بالتدفقات البشرية ومنع الافتراش والمراقبة الأمنية والتعامل مع الحالات الطارئة ومراجعة جداول التفويج وتقييم الأداء والرصد، وثالثا: الإدارة والتشغيل، عن طريق تولي كل إدارة تنفيذ خطتها التشغيلية بصورة تكاملية مع بقية الجهات، ورابعا: المتابعة والتقييم، لرصد كل الملاحظات، وسرعة حلها، وضمان توفير أعلى درجات الأمان.

ووضعت الوزارة 4 اشتراطات للراغبين في حج هذا العام تشمل السماح للفئة العمرية الأقل من 65 عاما ميلاديا، واستكمال التحصين بالجرعات الأساسية المعتمدة، وتقديم نتيجة الفحص السلبية قبل 72 ساعة من المغادرة، وأخيرا الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكدة عدم استثناء أي دولة من أداء الحج.