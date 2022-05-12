شكرا لقرائتكم خبر عن 592 متبرعا بالدم في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ تجمع محافظة الأحساء الصحي 4 حملات ميدانية للتبرع بالدم، خلال شهر رمضان الماضي، نتج عنها تبرع 592 شخصا.

وأوضح «التجمع» أن حملات التبرع بالدم الميدانية تهدف إلى التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم، وبيان آثاره الصحية لدى جميع فئات المجتمع، وترسيخ الهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء. يذكر أن التجمع ينفذ حملات ميدانية للتبرع بالدم على مدار العام بالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى استقباله المتبرعين بالدم بشكل يومي من خلال بنوك الدم في مستشفى الملك فهد بالهفوف، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى الملك فيصل العام، ومستشفى العمران العام، ومستشفى الأمير سعود بن جلوي.