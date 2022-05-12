شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف باحث وباحثة ميدانيا لتعداد 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن مشاركة 30 ألف باحث ميداني وباحثة، للمرة الأولى، في تعداد السعودية 2022، من خلال زيارة الأسر والمساكن لجمع المعلومات وفق أعلى درجات السرية والخصوصية، وذلك بتنسيق مباشر مع وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية، وإمارات المناطق، لضمان أمن وسلامة جميع المشاركين في التعداد.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة محمد الدخيني أن استمارة التعداد، تتضمن 52 سؤالا، ويمكن المشاركة في التعداد إلكترونيا من المنزل عبر الأجهزة اللوحية أو الهاتف الذكي، مشيرا إلى أن الباحث الميداني سيكون وسيلة الحصول على المعلومات، وتحويلها إلى قواعد البيانات في الهيئة العامة، عبر جهاز الـ«آيباد».

وأعدت الهيئة استمارة التعداد بناء على أفضل المعايير والممارسات الدولية في التعدادات السكانية المعمول بها في دول مجموعة العشرين والمطبَقة في الدول الأعضاء ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، وذلك من خلال التعاون مع خبراء من الأمم المتحدة، إضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية، كما تواكب التطورات التي تشهدها المملكة من خلال الاستثمار في تطوير القدرات البشرية، وبناء نموذج عمل جديد يعتمد على التحول الرقمي واستثمار المسوح التقليدية والتكامل بين البيانات، التي يتم جمعها من مصادر متعددة، من خلال السعي إلى رفع جودة بيانات المنتجات الإحصائية الرئيسة والمعلومات الأساسية المقدمة إلى صنَّاع القرار.