شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف باحث وباحثة ميدانيا لتعداد 2022 والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة محمد الدخيني أن استمارة التعداد، تتضمن 52 سؤالا، ويمكن المشاركة في التعداد إلكترونيا من المنزل عبر الأجهزة اللوحية أو الهاتف الذكي، مشيرا إلى أن الباحث الميداني سيكون وسيلة الحصول على المعلومات، وتحويلها إلى قواعد البيانات في الهيئة العامة، عبر جهاز الـ«آيباد».
وأعدت الهيئة استمارة التعداد بناء على أفضل المعايير والممارسات الدولية في التعدادات السكانية المعمول بها في دول مجموعة العشرين والمطبَقة في الدول الأعضاء ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، وذلك من خلال التعاون مع خبراء من الأمم المتحدة، إضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية، كما تواكب التطورات التي تشهدها المملكة من خلال الاستثمار في تطوير القدرات البشرية، وبناء نموذج عمل جديد يعتمد على التحول الرقمي واستثمار المسوح التقليدية والتكامل بين البيانات، التي يتم جمعها من مصادر متعددة، من خلال السعي إلى رفع جودة بيانات المنتجات الإحصائية الرئيسة والمعلومات الأساسية المقدمة إلى صنَّاع القرار.