شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد: «ترميم» تخدم الأشد حاجة.. والاتفاقيات مع القطاع الثالث تنعكس على المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، التكامل بين القطاعين الحكومي والثالث، وضرورة دعم الجمعيات بما تمتلكه الجهات الحكومية من إمكانات لتستطيع القيام بواجباتها في خدمة المستفيدين.

وبارك سموه توقيع اتفاقية بين أمانة المنطقة الشرقية وجمعية «ترميم» بديوان الإمارة، أمس، ووقَّع عن الأمانة أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، وعن جمعية «ترميم» رئيس مجلس إدارة الجمعية م. حمد الخالدي.

وقال سموه: إن مثل هذه الاتفاقيات بين الجهات الحكومية والقطاع الثالث تنعكس إيجابًا على المستفيدين، ومن المهم أن يشارك القطاع الخاص في دعم هذه الجهود لخدمة المستفيدين.

وأضاف: في العمل الخيري هناك «حاجة» وهناك «أشد حاجة» وعمل جمعية «ترميم» يقوم على خدمة الأسر الأشد حاجة، وهذا من مميزات العمل في هذا المجال.

من جهته، أكد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير أن الاتفاقية تأتي ضمن توجهات الأمانة للمساهمة في دعم العمل الخيري وتطوره في المنطقة.

فيما أوضح م. حمد الخالدي أن الاتفاقية تستهدف دعم الجمعية في المجال الإعلامي، بما يتيح نشر أهدافها وتعزيز صورتها الذهنية أمام المجتمع، وتقديم الأمانة استشارات للمساهمة في تنمية إيرادات الجمعية، وبما يحقق أهدافها التنموية في خدمة مستفيديها.

وأعرب الخالدي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، التي تأتي في إطار الشراكات المختلفة التي تقوم بها الجمعية مع الجهات الحكومية بهدف تجويد الخدمات لمستفيديها، وأشار الخالدي إلى اتفاق الأمانة والجمعية على أن تعاونهما المشترك يقوم على أساس غير ربحي ويعتبر وفاء بالمسؤولية الاجتماعية وإسهاما منها في خدمة المجتمع.