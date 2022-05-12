شكرا لقرائتكم خبر عن رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار حتى الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتأثر المنطقة الشرقية بدءا من غد الجمعة حتى الإثنين القادم، بـ«رياح الشمال» المثيرة للأتربة والغبار، والتي تتسبب في انعدام أو شبه انعدام الرؤية الأفقية.

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، لـ (اليوم)، إن المنطقة الشرقية والأجزاء الشمالية والشرقية لمنطقة الرياض والأجزاء الشرقية لمنطقة الحدود الشمالية تتأثر بالرياح السطحية النشطة المثيرة للأتربة والغبار، بدءا من الغد وحتى الإثنين المقبل، ومن المتوقع، بمشيئة الله، أن تتأثر منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة بموجة حارة ترتفع معها درجات الحرارة العظمى لتصل إلى ما بين 46 - 49 درجة مئوية، وذلك ابتداء من غد الجمعة إلى الإثنين المقبل، وتشمل الأجزاء الداخلية للمنطقتين التي تضم «العاصمة المقدسة والمدينة المنورة»، ويمتد تأثير هذه الموجة الحارة إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، والتي قد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل «ينبع، رابغ، جدة» والسواحل الجنوبية لمنطقة تبوك «أملج»، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.