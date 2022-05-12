السعوديه أمير تبوك يواسي «العطوي» في وفاة ابنيه

محمد بن مسعود - الدمام - واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، المواطن سليم بن عواد العطوي، الذي توفي اثنين من أبنائه في حادث مروري على طريق هجرة – السرو مساء أمس، فيما أصيب اثنين آخرين من أبنائه في الحادث.
وأعرب الأمير فهد بن سلطان عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة المتوفين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما أطمأن على صحة المصابين، ووجه بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
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