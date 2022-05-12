اخبار الرياضه السعوديه أمير تبوك يستقبل إدارة ولاعبي «الصقور» و«الخالدي»

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بقاعة الاستقبالات بديوان الإمارة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري واللاعبين لناديي الصقور والخالدي، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة إبراهيم العطوي. وهنأ إدارة ناديي الصقور والخالدي بمناسبة صعود فريق كرة القدم الأول بنادي الصقور لمصاف أندية الدرجة الثانية وحصوله على المركز الأول ودرع دوري الدرجة الثالثة، وصعود فريق كرة القدم الأول بنادي الخالدي لمصاف أندية الدرجة الثالثة وحصوله على المركز الأول والدرع. وأشاد أمير تبوك خلال اللقاء بالجهازين الإداري والفني للناديين بالجهد المبذول لتحقيق هذا الإنجاز، منوهاً بما يحظى به قطاع الرياضة بالمملكة من دعم ورعاية واهتمام من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين -حفظهما الله. ودعا الأمير فهد بن سلطان إدارة ولاعبي الناديين لبذل المزيد من الجهود خلال المرحلة القادمة لتحقيق المزيد من الإنجازات. وقال: «أبارك لكم هذا الإنجاز وعمل الجميع عمل مشرف وأنتم الذين بذلتم الجهد وأي إنجاز في أي مكان هو إنجاز للمملكة ونفتخر بكم وإن شاء الله المستقبل أفضل، متمنياً للناديين ولبقية الأندية بالمنطقة مزيداً من التوفيق وتحقيق النجاحات». من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء ناديي الصقور والخالدي عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك عن خالص الشكر والتقدير لأمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته الدائمة لجميع الأندية بالمنطقة. وفي ختام اللقاء تسلم من رئيس نادي الصقور الدكتور عبدالله بن يوسف البوق، ورئيس نادي الخالدي محمد بن محمود الشريف هديتين تذكاريتين بهذه المناسبة. قد يهمك أيضاً :- السعوديه أمير تبوك يواسي «العطوي» في وفاة ابنيه السعوديه آل زيدان والعطاس يحتفلان بعقد قران محمد اخبار الرياضه السعوديه «الزعيم» يقترب اخبار الرياضه السعوديه سيبولدي يحذر الثلاثي من «الإيقاف» اخبار الرياضه السعوديه كونترا يراقب الهلال

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