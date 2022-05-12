محمد بن مسعود - الدمام - حذر مدرب فريق الأهلي سيبولدي الثلاثي أليوسكي، وفرانك كوم، وعلي مجرشي من الحصول على إنذارات في مباراة أبها يوم (السبت) القادم بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ(27) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ ستكون مواجهة الأهلي عقب مباراة أبها، أمام النصر يوم الجمعة 20 مايو الجاري على ملعب مرسول بارك بالرياض، ضمن مباريات الجولة (28) من دوري المحترفين. من جانب آخر، ينهي المدرب سيبولدي تحضيراته الفنية غدا (الجمعة) بمران خفيف سيجري من خلاله مناورة كروية سيركز على تنفيذ اللاعبين للمهمات الفنية والجوانب التكتيكية واعتماد التشكيلة الأساسية لمباراة أبها القادمة، ويطمح المدرب الأهلاوي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والابتعاد عن حسابات الهبوط لدوري الأولى.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه سيبولدي يحذر الثلاثي من «الإيقاف» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.