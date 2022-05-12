اخبار الرياضه السعوديه الفيصلي في اختبار الشباب.. التعاون والباطن للهروب من الهبوط

محمد بن مسعود - الدمام - اشتد الصراع على البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يلتقي مساء اليوم (الخميس) فريقا التعاون (المركز 14) وضيفه الباطن (المركز 15) عند الساعة 7:20م على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، فيما يحل الفيصلي (المركز 11) ضيفاً على الشباب (رابع الدوري) عند الساعة 8:50م على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ويأتي اللقاءان ضمن لقاءات الجولة 27 لدوري المحترفين.

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يبحث فريق التعاون وضيفه الباطن عن النقاط الثلاث ولا غير للابتعاد عن شبح الهبوط، إذ إن الفائز ستزيد حظوظه فيما الخاسر سيكون الأقرب للهبوط للدرجة الأولى. ويدخل التعاون هذا اللقاء محتلاً المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة حصدها من 5 انتصارات و11 تعادلاً و10 خسائر وله من الأهداف 39 وعليه 46 هدفاً، وبذات الرصيد من النقاط يدخل فريق الباطن هذا اللقاء ولكنه يحتل المركز الخامس عشر لفارق الأهداف، إذ انتصر في 6 لقاءات وتعادل في 8 لقاءات فيما خسر في 12 لقاءً وله من الأهداف 26 وعليه 37 هدفاً.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يخوض فريق الفيصلي لقاء مصيرياً أمام مضيفه الشباب، إذ يطمح عنابي سدير لتحقيق الفوز بحثاً عن نقاط الأمان، ويحتل الفيصلي المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة حصدها من 6 انتصارات و11 تعادلاً و9 خسائر وله من الأهداف 25 وعليه 33 هدفاً، أما فريق الشباب فإنه يدخل هذا اللقاء بطموحات مختلفة، إذ يبحث عن الثلاث نقاط للمنافسة على المقعد الآسيوي، إذ يحتل الليث الأبيض المركز الرابع برصيد 47 نقطة حصدها من 13 انتصاراً و8 تعادلات و5 خسائر وله من الأهداف 48 وعليه 35 هدفاً.