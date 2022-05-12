اخبار الرياضه السعوديه مشاركة سعودية نسائية أولى في الألعاب الخليجية بالكويت

محمد بن مسعود - الدمام - تشارك المملكة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة «الكويت 2022» التي تنطلق يوم (الجمعة) القادم في دولة الكويت الشقيقة بمشاركة جميع منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي ، وتستمر حتى نهاية مايو الجاري، إذ وصلت أول الفرق السعودية ، ممثلة بمنتخب قدم الصالات للسيدات، التي تدشن مشاركتها بالدورة أمام المنتخب البحريني عند الـ5:00 من مساء يوم (الأحد) القادم.

وتشهد الدورة مشاركة نسائية للمرة الأولى في تاريخها، ويمثل المملكة أكثر من 250 لاعباً ولاعبة سيتواجدون في ألعاب، كرة القدم للصالات (رجال ونساء)، وكرة السلة 5×5 رجال، وكرة السلة 3×3 نساء، وألعاب القوى (رجال ونساء)، والبادل (رجال ونساء)، والرياضات الإلكترونية (رجال ونساء)، والدراجات الهوائية (رجال ونساء)، والسباحة وكرة الطاولة والتنس والهوكي على الجليد والرماية وكرة اليد والجودو والكاراتيه والكرة الطائرة والمبارزة للرجال.

وخصصت اللجنة العليا المنظمة للدورة، 12 منشأة لاستضافة المنافسات وهي: مقر اللجنة الأولمبية الكويتية، فندق كراون بلازا، مجمع أحواض سمو الشيخ ناصر المحمد للألعاب المائية، صالة الشيخ عبدالله الجابر الصباح، مضمار وميدان أحمد الرشدان، مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، النادي الكويتي للألعاب المائية، صالات الشيخ سعد العبدالله الصباح، نادي اليرموك الرياضي، ونادي الكويت الرياضي.

يذكر أن السعودية تصدرت الترتيب العام لدورة الدمام في 2015 برصيد 115 ميدالية متنوعة،57 منها ذهبية و35 فضية و23 برونزية، والإمارات ثانياً بإجمالي 73 ميدالية متنوعة، وقطر ثالثاً بـ59 ميدالية، والبحرين رابعاً برصيد 43 ميدالية، وعمان خامساً برصيد 29 ميدالية.

وفي دورة المنامة 2011، تصدرت الكويت الترتيب العام بواقع 41 ميدالية، وقطر ثانياً بمجموع 27 ميدالية، والبحرين ثالثاً بـ23 ميدالية، والإمارات رابعاً بـ26 ميدالية، والسعودية خامساً بـ32 ميدالية، وعمان سادساً بـ14 ميدالية.