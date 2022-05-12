6 آلاف سيدة في التعداد

لأول مرة في تاريخ المملكة، تشارك المرأة في العمل الميداني ببرنامج تعداد السعودية 2022 بـ6 آلاف باحثة ميدانية إلى جانب الباحثين الميدانين والذين يصل عددهم إجمالاً إلى أكثر من 30 ألف باحث وباحثة يسهمون في شمولية التعداد وتجويد البيانات على أرض الواقع ويتكامل عملهم مع الدور الذي يلعبه العد الذاتي في التيسير على المواطن والمقيم لتعبئة استبانة التعداد.

التعداد الخامس

وقال مدير عام برنامج تعداد السعودية 2022 عبدالله المزيني لـ«دوت الخليج»: هدفنا الوصول بالباحثات الميدانيات إلى نسبة 20% من إجمالي العاملين في الميدان بجميع مناطق المملكة، وأضاف أن تعداد السعودية 2022 هو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء ويعبر التعداد الخامس في المملكة ومن خلاله يتم جمع وتحليل البيانات الخاصة بسكان ومساكن المملكة إلى جانب بيانات السجلات الإدارية والبيانات الضخمة.

تطوير الخدمات

وتعتبر البيانات الإحصائية التي ستعلن نهاية العام الميلادي الجاري مدخلاً رئيساً لصناع القرار وراسمي السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتمثل موطئاً استراتيجياً لاتخاذ قرارات فاعلة ودقيقة تمكن من تطوير الخدمات العامة المختلفة كالمستشفيات والمدارس وتخطيط المدن لسكان المملكة، كما تدعم هذه البيانات القطاع الخاص والمستثمرين لرسم خطط فاعلة في دفع عجلة التنمية، وتنفيذا للأمر السامي، تقوم الهيئة العامة للإحصاء بإطلاق مرحلة العد الفعلي بمساندة ودعم من جميع الأجهزة الحكومية والخاصة.

وسائل تقنية

ويتميز تعداد السعودية 2022 باستخدام وسائل تقنية متقدمة تتيح لكافة فئات المجمع المشاركة من خلال 3 وسائل متعددة وهي العد الذاتي الذي يساعد أرباب الأسر والأفراد على تعبئة بيانات استمارة التعداد عبر الموقع الإلكتروني، وفي أي وقت أو من خلال زيارة الباحثين الميدانين للأسر والأفراد لمساعدة أرباب الأسر في تعبئة استمارة التعداد ميدانياً باستخدام الجهاز اللوحي، إضافة إلى محطات العد الذاتي في مراكز التسوق المختلفة على مستوى المملكة لتمكين الأفراد وأرباب الأسر من تعبئة استمارة التعداد بمساعدة موظف التعداد.