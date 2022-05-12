سفلتة المخططات مشروطة باستكمال المشروعات - #عاجل

تتجه عدد من البلديات في مناطق المملكة إلى استكمال المشروعات الخدمية، قبل البدء في سفلتة الأحياء والمخططات الجديدة.

واستنفرت البلديات جهودها في رسم الخطط لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي داخل المخططات، والشروع في إنجاز العمل، ووضع التصورات النهائية للخدمات المنفذة، وإنهاء معاناة السكان.

رصد ميداني

علمت «دوت الخليج»، أن أمانة منطقة جازان وجهت البلديات التابعة لها في المحافظات باستكمال المشروعات الخدمية، خاصة مشروع الصرف الصحي، في وقت شرعت البلديات في العمل على تنفيذ واستكمال المشروعات.

ورصدت «دوت الخليج»، في جولة ميدانية، غياب السفلتة عن معظم الأحياء والمخططات السكنية الجديدة، والتي تعاني من السفلتة منذ سنوات طويلة، رغم اكتمال مساكن المواطنين، إلى جانب غياب الإنارة، وبدء تنفيذ العمالة مشروع الصرف الصحي داخلها.

معاناة المواطنين

طالب سكان في حي الأندلس بأبوعريش بسرعة اكتمال المشاريع وعدم تأخيرها، خاصة أن لديهم مطالبات سابقة منذ سنوات طويلة لن ترى النور، مؤكدين أنهم يسكنون في الحي منذ أكثر من 5 سنوات، ويعانون من غياب السفلتة والإنارة اللتان تعدان أبرز الخدمات الغائبة، وحان الوقت لإكمالها داخل الأحياء.

مشروعات منفذة

أكد مصدر بلدي، أن اكتمال المشروعات الخدمية الأرضية داخل المخططات السكنية الحديثة شرط رئيسي لسفلتة الأحياء، مشيرا إلى أن ذلك يأتي لعدم تشويه الأحياء مستقبلا من خلال إعادة الحفريات من جديد، والقضاء على التشوه البصري.

اكتمال المشاريع

توجيه بلدي بإكمال الصرف الصحي

البلديات تستنفر لإكمال الخدمات

السفلتة والإنارة أبرز مطالب السكان

مطالب بسرعة التنفيذ والإنجاز