وتضم اللجنة عبدالله الغدير مقرراً من الكويت، وعضوية عوض المنصوري من الإمارات، ويوسف كنو من قطر، وعبدالرضا عاشوري من البحرين، وعامر الطوقي من سلطنة عمان.
كما تم ترشيح إسماعيل البلوشي من الإمارات رئيساً للجنة الحكام، وتضم اللجنة الدكتور أحمد غدير من الكويت مقرراً، وعضوية الحكم العالمي مدير إدارة الحكام بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة أمين الطريفي، وإبراهيم النعمة من قطر، وراشد جابر من البحرين، وأحمد الريامي من سلطنة عمان.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه الرويس يترأس «فنية الطائرة».. والطريفي عضواً بـ«الحكام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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