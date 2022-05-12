اخبار الرياضه السعوديه الرويس يترأس «فنية الطائرة».. والطريفي عضواً بـ«الحكام»

محمد بن مسعود - الدمام - يترأس نائب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة سعد الرويس اللجنة الفنية في دورة الألعاب الخليجية الثالثة للكرة الطائرة التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 20 إلى 26 من شهر مايو الجاري.

وتضم اللجنة عبدالله الغدير مقرراً من الكويت، وعضوية عوض المنصوري من الإمارات، ويوسف كنو من قطر، وعبدالرضا عاشوري من البحرين، وعامر الطوقي من سلطنة عمان.

كما تم ترشيح إسماعيل البلوشي من الإمارات رئيساً للجنة الحكام، وتضم اللجنة الدكتور أحمد غدير من الكويت مقرراً، وعضوية الحكم العالمي مدير إدارة الحكام بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة أمين الطريفي، وإبراهيم النعمة من قطر، وراشد جابر من البحرين، وأحمد الريامي من سلطنة عمان.