وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يجرون البلد لدورة جديدة من الدم

محمد بن مسعود - الدمام - ندد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم، بتجنيد ميليشيا الحوثي الإرهابية للأطفال في الأماكن الخاضعة لسيطرتهم.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بـ تويتر، حذر وزير الإعلام اليمني من استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من عمليات تجنيد الأطفال دون سن الـ 18 عبر استدراج عشرات الآلاف منهم في المناطق الخاضعة لسيطرتها لمعسكرات تدريب تحت غطاء ما يسمى “الدورات الصيفية” وغسل عقولهم بالأفكار الطائفية الدخيلة في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

وأكد معمر الإرياني أن إطلاق مليشيا الحوثي حملة تجنيد واسعة للأطفال بمناطق سيطرتها تمهيدا للزج بهم في جبهات القتال، يكشف عن نواياها المبيتة، وجر البلد لدورة جديدة من الدم، دون اكتراث بحياة أولئك الاطفال، والأوضاع الإنسانية الكارثية للمواطنين الذين يعانون ويلات الحرب منذ 7 أعوام.

وأهاب “الإرياني” بالآباء والأمهات ومشائخ وأبناء القبائل في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي مقاطعة معسكرات تجنيد الأطفال، والحفاظ على أبنائهم وعدم الزج بهم وقودا لمعاركها العبثية، وتحويلهم إلى قرابين لتنفيذ الأجندة الايرانية، وقنابل موقوتة لنشر الفوضى والإرهاب وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وطالب “الإرياني” المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حماية الطفولة بإصدار إدانة واضحة لتصعيد مليشيا الحوثي عمليات تجنيد الأطفال، وممارسة ضغط حقيقي لوقفها، وملاحقة المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب، وإعادة تصنيفها في قوائم الإرهاب الدولية.