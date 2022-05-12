دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على مقيم عبث بجهاز صراف آلي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على مقيم من الجنسية الميانمارية، لعبثه بجهاز صراف آلي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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