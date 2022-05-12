الجيش اليمني: المليشيا الحوثية ترتكب 75 خرقا للهدنة الأممية في يوم

محمد بن مسعود - الدمام - ارتكبت المليشيات الحوثية الإيرانية، 75 خرقاً للهدنة الأممية، يوم الثلاثاء في مختلف جبهات القتال، حسبما أفاد الجيش اليمني، في بيان نقله موقع “سبتمبر نت”.

وتوزعت خروقات المليشيا الحوثية كما يلي: 26 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و21 خرقاً في جبهات القتال غرب حجة، و19 خرقاً في جبهات محور تعز، و8 خروقات جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، وخرقاً واحداً في جبهة الملاحيط جنوب غرب صعدة.

وتنوعت تلك الخروقات بين محاولات تسلل إلى مواقع محررة، واستهداف مواقع قوات الجيش بالمدفعية وبالعيارات المختلفة، وكذا استحداث مواقع ونشر مدفعية وعيارات، إضافة إلى حشد تعزيزات إلى مختلف الجبهات.