اتحاد السلة ينظم دورة تدريب دولية للرجال والسيدات

محمد بن مسعود - الدمام - ينظم الاتحاد البحريني لكرة السلة دورة دراسات المدربين الدولية للمستوى الأول للرجال والسيدات، ضمن سياسة اتحاد السلة بتطوير المدربين، وبإشراف لجنة المدربين بالاتحاد والتي يترأسها المدرب الوطني رؤوف حبيل.

وسيحاضر في الدورة التي تقام على مدار 12 يومًا (6 للرجال و6 للسيدات)، المحاضر الصربي الدولي Milan Kotarak.

وستنطلق الدورة الأولى المخصصة للمدربين الرجال يوم 21 مايو الجاري، وتستمر حتى 26 من الشهر نفسه، فيما ستقام الدورة الخاصة بالمدربات في الفترة من 28 مايو وحتى 2 يونيو المقبل وستكون المدربة نورة الشيخ منسقة لها.

وستشتمل الدورة على محاضرات نظرية وتطبيقية لتعزيز مفاهيم وأفكار جديدة متعلقة بلعبة كرة السلة، بالإضافة إلى تزويد واكتساب المشاركين معارف إضافية مواكبة للتغييرات التي شهدتها لعبة السلة على المستوى الدولي والتي من شأنها الإسهام بعملية النهوض والارتقاء بمستوى اللعبة محليا ودوليا.

ويسعى اتحاد كرة السلة من خلال إقامة الدورات التدريبية المستمرة لتطوير مهارات وقدرات المدربين، مما ينعكس بالإيجاب على تطور كرة السلة البحرينية.