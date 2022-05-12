أربش بطلة فردي الفتيات ونهائي كويتي لفردي الأولاد

محمد بن مسعود - الدمام - بلغ اللاعبان الكويتيان عبدالرحمن عبدالله ومحمد العوضي المباراة النهائية لمسابقة فردي الأولاد لبطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين تحت 14 سنة لغرب ووسط آسيا، وذلك بعد فوزهما على البحرينيين هاشم التوبلي وأحمد حسام على التوالي في الدور نصف النهائي للبطولة.

وبالرغم من الخسارة، إلا أن لاعب المنتخب الوطني هاشم التوبلي قدم مباراة جيدة فنيًا وأظهر مهارات عالية على من رغم صغر سنة (11 سنة) مقارنة مع منافسه اللاعب الكويتي عبدالرحمن عبدالله، حيث لعب فارق الخبرة والسن لصالح الأخير، الذي تفوق في المباراة بنتيجة 6/‏3 و6/‏0.

وفي المباراة الأخرى، اضطر اللاعب أحمد حسام للانسحاب بسبب الإصابة التي تعرض لها في الشوط الفاصل من المباراة التي جمعته مع اللاعب الكويتي محمد العوضي المصنّف الأول في البطولة، والذي تأهل للمباراة النهائية لمواجهة مواطنه عبدالرحمن عبدالله.

وتقدم حسام في المجموعة الأولى بنتيجة 7/‏6، إلا أن اللاعب الكويتي عاد بقوة في المجموعة الثانية وحسمها لصالحه بنتيجة 6/‏0، وفي النقاط الأخيرة من المجموعة الثانية بدأ حسام في الشعور ببعض الآلام في ظهره، ولم يتمكن من إكمال المجموعة الفاصلة ليعلن انسحابه من المباراة.

من جهة أخرى، أحرزت اللاعبة السورية ماري أربش لقب مسابقة فردي الفتيات، وذلك بعد فوزها على مواطنتها بانة عزي في المباراة النهائية للمسابقة بمجموعتين دون مقابل.

وواصلت ماري أربش تألقها في البطولة من خلال أدائها القوي والمميز في المباراة النهائية وقبل ذلك في الأدوار التمهيدية، وتمكنت من حسم المجموعة الأولى للمباراة النهائية بنتيجة 6/‏0، كما فازت بالمجموعة الثانية بنتيجة 6/‏3.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حصدت السورية عالية المرود المركز الثالث بفوزها على مواطنتها يارا كيال بمجموعتين دون مقابل جاءت نتيجتهما 6/‏4 و6/‏1.

وانطلقت يوم أمس مسابقة الزوجي للأولاد والفتيات، ففي زوجي الأولاد صعد الثنائي السعودي المكون من عبدالرزاق الحنابي وعبدالملك الشمراني إلى الدور نصف النهائي بعد فوزهما على الثنائي السوري المكون من نوار زهرالدين وليث الحسن بنتيجة 3/‏6 و7/‏6 و17/‏15 في المباراة التي جمعتهما في الدر ربع النهائي.

وسيلتقي السعوديان الحنابي والشمراني مع اللاعبين هاشم التوبلي وأحمد حسام في الدور نصف النهائي.

كما تأهل الزوجي المكون من الكويتي محمد قولي والسعودي حيدر آل فريد إلى نصف النهائي بتغلبهما على الزوجي المكون من البحريني أحمد السيد والسوري محمد أسامة سراج بنتيجة 6/‏3 و6/‏1.

ويلتقي قولي وآل فريد في الدور نصف النهائي مع الثنائي الكويتي محمد العوضي وعبدالرحمن عبدالله.

وفي زوجي الفتيات، تأهلت اللاعبتان السوريتان عالية المورد ويارا كيال إلى المباراة النهائية بفوزهما على البحرينيتين حنين النجار وسلمى فرج الله بنتيجة 6/‏0 و7/‏5.

كما تأهلت السورية ماري أربش رفقة زميلتها بانة عزي إلى المباراة النهائية أيضًا إثر تفوقهما على البحرينيتين حنين أبومصطفى ومريم ياسر بنتيجة 6/‏3 و6/‏0.