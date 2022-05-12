«شرارة» مطلوب في أندية دورينا

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت مصادر إعلامية أردنية أن اللاعب الشاب محمد أبووريق المعروف باسم شرارة مطروح بقوة للاحتراف في أحد الأندية البحرينية في الموسم الكروي القادم خصوصًا مع المستويات الفنية الجيدة التي ظهر عليها في الفترة الماضية.

وشرارة هو أحد الوجوه الشابة والصاعدة في الكرة الأردنية في ظل حصوله على ثقة وفرصة من المدرب العراقي عدنان حمد بعد توليه مهام الجهاز الفني في المنتخب الأردني واختياره ضمن التشكيلة التي يعتمد عليها وآخرها بطولة كأس العرب في الدوحة وخلالها قدم مستوى فنيًا متميزًا بالمباريات التي خاضها مع «النشامى».

ولم تذكر المصادر الإعلامية هوية الأندية التي تسعى للحصول على خدمات شرارة، إلا أنها ذكرت أن هناك اتصالات ومفاوضات جارية حاليًا بين نادٍ يسعى بقوة للحصول عليه مع وكيل أعماله، حيث الخليج 365 للاعب أن مثل نادي الرمثا الأردني وكانت آخر محطاته مع نادي الأهلي الليبي، وستتضح الصورة الكاملة لعلاقة اللاعب الأردني في الأيام القادمة.